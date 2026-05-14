Una donna è stata aggredita dal marito con delle forbici a Napoli, riportando ferite a petto, gamba e schiena. Nonostante le ferite, è riuscita a scappare e ha raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. La polizia ha avviato le indagini e ha fermato l’uomo coinvolto nell’aggressione. La vittima è stata sottoposta alle cure mediche e non si conoscono al momento ulteriori dettagli sulle condizioni di salute.

Una donna è stata aggredita dal marito con delle forbici a Napoli. L’allarme è scattato quando la vittima, riuscita a fuggire, è arrivata al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo per chiedere aiuto. L’uomo, un 66enne, è stato arrestato e deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L’aggressione del marito con le forbici La violenza è avvenuta nella casa della coppia nel rione Traiano a Napoli. La vittima è una donna di 65 anni che ai carabinieri ha raccontato di essere stata aggredita dal marito. Tra i due sarebbe nata una discussione per motivi banali, poi degenerata. L’uomo, 66 anni, avrebbe iniziato a insultare la moglie con frasi offensive e minacciose, per poi spingerla violentemente contro il tavolo del soggiorno, andato distrutto durante l’aggressione.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Colpita dal marito con le forbici a Napoli, riesce a fuggire nonostante le ferite a petto, gamba e schiena

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