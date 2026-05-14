A Napoli, il Giro d’Italia torna per il quinto anno consecutivo, una presenza che richiama l’atmosfera delle edizioni degli anni Trenta. La città si prepara a ospitare la partenza o l’arrivo di una tappa, con l’evento principale che si svolge al lungomare di Plebiscito. La manifestazione attira appassionati e curiosi, pronti a vivere l’atmosfera della corsa ciclistica più famosa d’Italia.

Si addice allora a Napoli il ciclismo. Se è vero, come sarà vero oggi, che il Giro d'Italia arriva qui per il quinto anno consecutivo, come solo negli anni 30 dei bisnonni e nei nostri gioiosi anni 60 era accaduto. Il Giro d'Italia la più importante manifestazione dello sport italiano a costo zero per lo spettatore è metaforicamente ai piedi di una Napoli cordiale, da Grand Tour, non tronfia, non sbruffona. Al Plebiscito Partenza stamane da Paestum Capaccio, dopo la tappa di ieri partita da Praia a Mare e terminata a Potenza: maglia rosa il portoghese Alfonso Eulalio, che ha detronizzato Giulio Ciccone, e vittoria di tappa allo spagnolo Igor Arieta.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, ecco il Giro d'Italia: festa al Plebiscito

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