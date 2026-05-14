Napoli è il principale nodo di mobilità del Sud e concentra il 47% degli spostamenti di tutta la Campania

Napoli rappresenta il punto principale di mobilità nel Sud, con il 47% di tutti gli spostamenti della Campania. Secondo un rapporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la regione si colloca al terzo posto in Italia, dietro Lombardia e Lazio. Il report evidenzia inoltre che il 96% degli spostamenti nella regione rimane entro i confini regionali.

Lo rileva il report del Mit: la regione è terza in Italia dopo Lombardia e Lazio, con il 96% degli spostamenti che resta interno ai confini regionali.🔗 Leggi su Fanpage.it

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