In Italia, nei mesi recenti si sono registrati circa 38 milioni di spostamenti, segnando un ritorno della mobilità ai livelli del 2019. Tuttavia, il trasporto pubblico locale continua a incontrare difficoltà nel recuperare i dati pre-pandemia. Nei prossimi anni, i modelli di machine learning introdurranno nuove soluzioni per analizzare e pianificare la mobilità, con possibili impatti nel 2026.

? Punti chiave Perché il trasporto pubblico locale fatica a recuperare i livelli pre-pandemia?. Come influenzeranno i nuovi modelli di machine learning la mobilità del 2026?. Cosa spiega la concentrazione del 68% degli spostamenti entro i 50 chilometri?. Quali settori guideranno la gestione dei 90 milioni di tragitti giornalieri?.? In Breve 68% degli spostamenti avviene entro un raggio di 50 chilometri.. Traffico aereo +19% e treni lunga percorrenza +14% rispetto al pre-Covid.. Trasporto pubblico locale su ferro ancora sotto l'11% rispetto al 2019.. Modelli SAS Institute e dati Vodafone integrano le previsioni per il 2026.. Nel dicembre 2025, circa 38,8 milioni di persone si sono messe in movimento ogni giorno in Italia, segnando un volume di spostamenti che coinvolge il 70,9% della popolazione totale del Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia in movimento: 38 milioni di spostamenti, la mobilità torna al 2019

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Italiani sempre meno in movimento. Gli spostamenti giornalieri calano del 4,1% in dieci anniIn 10 anni gli italiani hanno ridotto progressivamente i propri spostamenti quotidiani, ma per muoversi hanno speso di più, con le famiglie che...

Musei in calo: -30 milioni di visitatori rispetto al 2019I dati relativi alla frequentazione museale globale indicano un calo significativo rispetto al periodo pre-pandemia.

Temi più discussi: Risultati del Trofeo Italia Esordienti B Memorial Augusto Ceracchini; Elezioni Prato, il sondaggio. Biffoni al 53%, Banchelli 38,5%. Lega in crescita. Le liste civiche possono incidere di più; Rotelle, giovani e città: nasce Skate Italia; BERGAMO: SABATO 9 MAGGIO ANTIFA BLOCK PARTY PER UNA CITTA’ LIBERA DA VECCHI E NUOVI FASCISMI.

IL FLOP DEI CENTRI PER I MIGRANTI IN ALBANIA: VERRANNO SMANTELLATI Il Ministro degli Esteri dell’Albania, in una intervista a Euractiv, ha annunciato che il protocollo sui migranti firmato nel 2023 con l’Italia non verrà rinnovato. Questo significa che i x.com

Italia in Movimento: la mostra di Autostrade per l’Italia alla Triennale di MilanoDal 7 febbraio 2026, la Triennale di Milano ospita Italia in Movimento. Autostrade e futuro, un’esposizione dedicata all’evoluzione della rete infrastrutturale italiana. La mostra analizza il ruolo ... tuttosport.com

’Italia in Movimento’, la mostra. Le autostrade raccontano il PaeseUnire il Paese creando valore economico, sociale nell’ottica di una crescita continua che dal dopoguerra a oggi ha portato sviluppo, prosperità e innovazione. ’Italia in Movimento. Autostrade e futuro ... quotidiano.net