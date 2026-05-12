Napoli capitale del Sud per mobilità pedonale | 3,3 miliardi di passi in quattro mesi
Nei primi quattro mesi del 2026, Napoli si distingue come la città del Sud Italia con il maggior numero di passi compiuti a piedi, raggiungendo complessivamente 3,3 miliardi. Questo dato rende Napoli la località più attiva in termini di mobilità pedonale nella regione durante questo periodo. La statistica evidenzia una presenza significativa di spostamenti a piedi rispetto ad altre città del sud.
Napoli è la città più virtuosa del Sud Italia per volumi di mobilità pedonale nei primi quattro mesi del 2026. A dirlo è l’ultima analisi di Macadam, l’app che incentiva l’attività fisica attraverso meccanismi di gamification.Secondo i dati diffusi dalla società, da inizio anno i cittadini.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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