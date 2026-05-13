Allarme sicurezza deciso un presidio fisso delle forze dell' ordine a Porta Capuana e Porta Nolana
Nel pomeriggio si è svolta a Napoli una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto. Durante l'incontro si è deciso di istituire un presidio fisso delle forze dell’ordine in prossimità di Porta Capuana e Porta Nolana, a seguito di recenti episodi criminosi verificatisi nel centro della città. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle forze di polizia e delle istituzioni locali.
Una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sui recenti episodi criminosi verificatisi nel capoluogo nei giorni scorsi - presieduta dal prefetto Michele di Bari - si è tenuta nel pomeriggio a Napoli. Vi hanno preso parte l'assessore alla Legalità e alla Polizia.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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