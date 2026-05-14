Napoli Centrale sport e inclusione | tavola rotonda con atleti paralimpici e Decathlon

In occasione dell’apertura del nuovo negozio Decathlon in Galleria Garibaldi a Napoli, si è svolta una tavola rotonda con atleti paralimpici e rappresentanti dell’azienda. L’evento ha coinvolto persone che praticano sport paralimpici e ha affrontato temi legati all’inclusione nello sport. La cerimonia ha previsto interventi di alcuni atleti e la presentazione di iniziative promosse dall’azienda per favorire la partecipazione di tutti alle attività sportive.

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