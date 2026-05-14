Napoli Centrale sport e inclusione | tavola rotonda con atleti paralimpici e Decathlon
In occasione dell’apertura del nuovo negozio Decathlon in Galleria Garibaldi a Napoli, si è svolta una tavola rotonda con atleti paralimpici e rappresentanti dell’azienda. L’evento ha coinvolto persone che praticano sport paralimpici e ha affrontato temi legati all’inclusione nello sport. La cerimonia ha previsto interventi di alcuni atleti e la presentazione di iniziative promosse dall’azienda per favorire la partecipazione di tutti alle attività sportive.
L’iniziativa promossa in occasione dell’apertura del nuovo store di Decathlon in Galleria Garibaldi, il primo in Italia pensato per il centro città. Napoli, 13 maggio 2026 – Lo sport come strumento di inclusione, accessibilità e partecipazione. È questo il tema della tavola rotonda del 13 maggio alle ore 17 alla Galleria Garibaldi, Garibaldi – nella stazione di Napoli Centrale – con la partecipazione di Angela Procida, atleta paralimpica, Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, ed Emanuele Marigliano, nuotatore paralimpico. L’incontro nasce con l’obiettivo di aprire un confronto sul ruolo dello sport nella vita della città, con particolare attenzione alle opportunità di accesso per tutti.🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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