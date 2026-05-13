Decathlon apre a Napoli Centrale | da Callejon agli atleti paralimpici sport protagonista alla Galleria Garibaldi

A Napoli, presso la Galleria Garibaldi, è stata inaugurata una nuova apertura di Decathlon, situata all’interno della stazione di Napoli Centrale. L’evento ha coinvolto diverse categorie di atleti, tra cui calciatori noti e atleti paralimpici, con l’obiettivo di promuovere lo sport come mezzo di inclusione e partecipazione sociale. La manifestazione ha visto la partecipazione di persone di diverse età e background, tutte unite dall’interesse per l’attività sportiva.

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Lo sport come strumento di inclusione, accessibilità e partecipazione sociale. È questo il tema al centro della tavola rotonda in programma il 13 maggio alle 17 alla Galleria Garibaldi, all’interno della stazione di Napoli Centrale, con la partecipazione di Angela Procida, atleta paralimpica, Emanuela Ferrante, assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, ed Emanuele Marigliano, nuotatore paralimpico. L’incontro nasce con l’obiettivo di aprire un confronto sul ruolo dello sport nella vita urbana e sulle possibilità di accesso alla pratica sportiva per tutti i cittadini. Il nuovo store Decathlon a Napoli Centrale. L’iniziativa accompagna l’apertura del nuovo punto vendita Decathlon, prevista per il 15 maggio nella Galleria Garibaldi, grazie a un accordo con Grandi Stazioni Retail.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Forte di Luserna: atleti paralimpici trasformano la guerra in sportIl circuito dei forti della provincia di Trento si trasforma stasera in un palcoscenico aperto al dialogo e allo sport. Leggi anche: Papa agli atleti olimpici e paralimpici: vincere senza umiliare l’avversario