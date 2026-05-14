Decathlon inaugura a Napoli il primo store italiano con area giochi dedicata allo sport

Da napolipiu.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli apre il primo negozio decathlon in Italia dotato di un’area giochi dedicata allo sport. L’apertura mira a offrire uno spazio pensato per famiglie e appassionati, con aree attrezzate per praticare diverse attività sportive. La struttura si trova in una zona centrale della città e rappresenta un punto di riferimento per chi cerca prodotti sportivi e opportunità di divertimento. La nuova apertura si inserisce nel progetto di espansione del marchio nel paese.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un’importante novità per la città di Napoli: il primo store Decathlon d’Italia ha aperto le sue porte nella Galleria Garibaldi, situata all’interno della stazione centrale. Questo negozio non è solo un punto vendita, ma un’area dedicata alla vita quotidiana dei cittadini, dove lo sport si integra con socialità e benessere. La struttura è progettata per promuovere inclusione, accessibilità e partecipazione, rendendo lo sport accessibile a tutti. L’inaugurazione rappresenta un passo significativo nel rafforzare il legame tra Decathlon e la comunità locale.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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