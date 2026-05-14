Napoli-Bologna 2-3 | Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti

Nella partita tra Napoli e Bologna, terminata 2-3 nella 36ª giornata di Serie A, sono state analizzate le azioni salienti e le conclusioni più pericolose. Durante l'incontro, sono state registrate sei conclusioni da dentro o vicino all'area di rigore avversaria, e altre quattro da fuori area. La partita ha visto diverse occasioni da rete, con azioni che si sono concentrate soprattutto nella seconda frazione di gioco, evidenziando un equilibrio tra le due squadre nelle occasioni create.

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