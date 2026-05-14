Napoli-Bologna 2-3 | Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti

Da gbt-magazine.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Napoli e Bologna, terminata 2-3 nella 36ª giornata di Serie A, sono state analizzate le azioni salienti e le conclusioni più pericolose. Durante l'incontro, sono state registrate sei conclusioni da dentro o vicino all'area di rigore avversaria, e altre quattro da fuori area. La partita ha visto diverse occasioni da rete, con azioni che si sono concentrate soprattutto nella seconda frazione di gioco, evidenziando un equilibrio tra le due squadre nelle occasioni create.

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Rivisitiamo tecnicamente Napoli-Bologna, 2-3, Serie A, Trentaseiesima Giornata, Azioni Salienti ( conclusioni pericolose dall’interno dell’ Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 6-4; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 4-3; Secondo Tempo, 2-1. Percentuali Realizzative Totali:. 33,00% – 75,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 25,00% – 33,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 50,00% – 100,00%. Primo Tempo (0-0). 9?, Bernardeschi (Gol, 0-1). 11?, Miranda. 12?, Giovane. 13? A. Santos. 29? McTominay. 33?, Orsolini (Rig., Gol, 0-2). 46?, Di Lorenzo (Gol, 1-2). Primo Tempo: Il Napoli concede. Bologna intrapredente. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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NAPOLI-BOLOGNA 2-0 | HIGHLIGHTS | FINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025/26

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