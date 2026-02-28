Napoli-Roma 2-2 | Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti

Nel match di Serie A tra Napoli e Roma terminato 2-2, si sono affrontate due squadre con azioni offensive concentrate all’interno dell’area di rigore e intorno al limite. Durante la venticinquesima giornata, sono state registrate cinque conclusioni pericolose, di cui tre provenienti dagli attaccanti di entrambe le squadre. Le azioni salienti si sono sviluppate principalmente nel corso del secondo tempo, evidenziando un equilibrio tra le forze in campo.

Rivisitiamo tecnicamente Napoli-Roma, 2-2, Serie A, Venticinquesima Giornata, Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 5-3; 7', Malen (Gol, 0-1). 18', Malen. 39', Spinazzola (Gol, 1-1). Primo Tempo: Napoli ordinato, in crescendo. Roma, pure, con importanti verticalizzazioni. Le squadre si equivalgono. Difficile superarsi. 68', Spinazzola. Malen (Rigore, Gol, 1-2). 75', Santos. 82', Santos (Gol, 2-2). 93', Gutierrez. Secondo Tempo: Napoli ancora in crescendo, fino al recupero. Roma in calando, ma sia “Giochista” che “Risultatista”. Il Direttore Di Gara Colombo? “Ci sono situazioni intoccabili” (Mister Conte). 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli-Roma 2-2: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedenti Leggi anche: Napoli vs Juventus: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedenti Tutto quello che riguarda Napoli Roma. Temi più discussi: Serie A, Milan sconfitto. Vincono Atalanta, Roma e Genoa. VIDEO; Serie A, Napoli-Roma 2-2: bellissimo il derby del Sud; CIFRE E CURIOSITÀ | Napoli, primo per rigori subiti. Verona, nel 1948 la prima vittoria; Roma, prova di forza: Cristante e Ndika stendono la Cremonese. Gasperini ora vede il podio. Napoli-Roma 2-2: Malen show, Spinazzola e Alisson rispondonoDiretta Napoli-Roma di Domenica 15 febbraio 2026: doppietta di Malen, gol di Spinazzola e Alisson. Emozioni, ribaltamenti e infortuni al Maradona ... calciomagazine.net Napoli – Roma 2-2 cronaca e highlights: Alisson Santos conquista il Maradona; non basta Malen! – VIDEONapoli - Roma cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini della sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie A ... generationsport.it Roma, estorsione del “finto avvocato”: arrestato 20enne a Napoli Roma, arrestato 20enne per estorsione aggravata con il trucco del finto avvocato. A Napoli recuperati 50mila euro in un’altra truffa agli anziani. #notizie #news #cronaca #politica #eventi #spo - facebook.com facebook #Schedinaccio nuovamente #MadeinItaly! #Juventus #Como #Lecce #Inter #Atalanta #Napoli #Roma #Cremonese #Fiorentina #Pisa x.com