Atalanta-Napoli 2-1 | Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti

Nella partita di Serie A tra Atalanta e Napoli, terminata 2-1, sono stati analizzati gli aspetti tecnici e le prestazioni delle precedenti gare, in particolare la sfida di andata terminata 2-2. Sono state evidenziate le azioni più rilevanti, con conclusioni pericolose dall’interno e intorno all’area di rigore, e i momenti salienti di entrambe le partite, tra cui anche una conclusione di 4-4.

Rivisitiamo tecnicamente Atalanta-Napoli, 2-2, Serie A, Ventiseiesima Giornata, Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall'interno dell'Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 4-4; 18', Beukema (Gol, 0-1). 46', Santos. 46', Vergara. Primo Tempo: Napoli dominante. E gli viene pure revocato un Rigore solare. Atalanta in difficoltà. 51', Vergara. 60' Pasalic (Gol, 1-1). 67', Scamacca. 81', Samardzic (Gol, 2-1). Secondo Tempo: l'Atalanta riemerge. Anche grazie all'ennesima, ineffabile, conduzione arbitrale. Al Napoli viene inspiegabilmente annullato anche il Gol del raddoppio. Il Direttore Di Gara Chiffi? "Ci sono situazioni intoccabili" (Mister Conte).