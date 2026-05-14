Dopo la recente sconfitta contro il Bologna al Maradona, il rapporto tra l’allenatore e la squadra del Napoli sembra essere diventato più teso. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, l’evento ha avuto un impatto significativo sull’atmosfera interna al club e anche sul presidente, che avrebbe espresso preoccupazioni riguardo alla situazione. La partita ha così generato discussioni e nervosismo tra le persone coinvolte.

Antonio Conte e il Napoli attraversano un momento di tensione dopo la sconfitta contro il Bologna. Secondo Il Mattino, la sconfitta al Maradona ha turbato profondamente l’ambiente azzurro e il presidente De Laurentiis. Conte furioso: la colpa è dei giocatori. L’allenatore ha affrontato i calciatori con durezza dopo la prestazione deludente di lunedì sera. Ha messo i giocatori di fronte alle proprie responsabilità, sottolineando come non sia bastato nemmeno tentare di portare a casa un punto. La frustrazione di Conte nasce dal fatto che quattro punti nelle ultime quattro partite, con due sconfitte casalinghe, rappresentano un calo preoccupante per un’ambizione dichiarata.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, altra tensione per Conte: spunta un retroscena con la squadra dopo il Bologna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Napoli di Conte NON ha mai giocato così. NAPOLI CAMPIONE DELLA SUPERCOPPA ITALIANA 25-26

Notizie correlate

Leggi anche: Conte-Napoli, retroscena dimissioni dopo il Bologna

Juventus, spunta un retroscena dopo il pareggio contro il Verona: cosa ha detto Spalletti alla squadradi Francesco SpagnoloJuventus, il messaggio di Spalletti alla squadra è stato molto chiaro: serve assolutamente avere un cambio di passo se si vuole...

Temi più discussi: Ternana nel baratro: la società è fallita, ma spunta un’altra asta; Conte ad alta tensione dopo il Bologna: ora ADL vuole chiarimenti – Mattino; Napoli, sciopero dei taxi: una delegazione a colloquio con Manfredi; Italiano e la vigilia col Napoli: Motivati per classifica e orgoglio. Sbagliato parlare di me ora.

Trasferta vietata per #Napoli - #Bologna ai residenti in Emilia-Romagna: niente biglietti per il settore ospiti dopo le valutazioni di ordine pubblico. Una nuova stretta in vista di una partita ad alta tensione x.com

Napoli, prova a suicidarsi dal cavalcavia: afferrato e salvato da due agenti della polizia penitenziariaMomenti di tensione stamattina nei pressi della Casa Circondariale di Napoli - Poggioreale dove un uomo ha tentato di togliersi la vita dal cavalcavia adiacente ... ilmattino.it

Tenta di lanciarsi da cavalcavia a Napoli, salvato da due agenti della PenitenziariaMomenti di tensione stamattina nei pressi della Casa Circondariale di Napoli - Poggioreale dove un uomo ha tentato di togliersi la vita dal cavalcavia adiacente all'istituto penitenziario: ad evitare ... ansa.it