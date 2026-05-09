Conte-Napoli retroscena dimissioni dopo il Bologna

Da forzazzurri.net 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sfida contro il Bologna, l’allenatore ha annunciato le proprie dimissioni, segnando un punto di svolta nella stagione del Napoli. Nei giorni successivi, sono emersi dettagli sui motivi interni che hanno portato alla decisione di lasciare la guida tecnica della squadra. La notizia ha fatto il giro dei media sportivi, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La squadra si prepara ora a un nuovo capitolo, in attesa di eventuali sviluppi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La stagione del Napoli ha avuto un momento di rottura preciso. Era l’11 novembre. Gli azzurri arrivavano dal pesantissimo 6-2 incassato contro il PSV in Champions League. Poi arrivò anche la sconfitta contro il Bologna. Un altro colpo durissimo. In quel momento, la corsa scudetto sembrava già lontanissima e l’ambiente appariva vicino al crollo. Il post partita di Antonio Conte fu durissimo. Parole pesanti. Dirette. Quasi uno sfogo dopo settimane di tensione. Ma dietro quelle dichiarazioni, secondo quanto rivelato da Il Mattino, ci sarebbe stato qualcosa di più profondo. Il tecnico avrebbe davvero pensato di lasciare. Il quotidiano ricostruisce così quelle ore: “Con il Bologna stava per mollare.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

conte napoli retroscena dimissioni dopo il bologna
© Forzazzurri.net - Conte-Napoli, retroscena dimissioni dopo il Bologna
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Napoli, cosa succede dopo lo sfogo di Conte a Bologna

Video Napoli, cosa succede dopo lo sfogo di Conte a Bologna

Notizie correlate

Conte-De Laurentiis, summit vicino dopo Napoli-BolognaIl futuro del Napoli sta per passare, ancora una volta, da un confronto diretto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis.

Napoli-Bologna, Conte recupera un big: titolare dopo 100 giorni?Ultime tra gare di campionato per il Napoli di Antonio Conte, poi sarà il momento dei verdetti definitivi.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Dimissioni Conte dopo Bologna-Napoli: retroscena a distanza di mesi; Verso Napoli-Bologna, le scelte di Conte: non cambia in attacco; Antonio Conte è tornato in uno dei suoi posti del cuore a Napoli | FOTO; Futuro Conte incerto a Napoli: è rimasto deluso da una cosa.

conte napoli conte napoli retroscena dimissioniConte-Napoli, retroscena dimissioni dopo il BolognaForzAzzurri.net - Conte-Napoli, retroscena dimissioni dopo il Bologna La stagione del Napoli ha avuto un momento di rottura preciso. Era l’11 novembre. Gli azzurri ... forzazzurri.net

conte napoli conte napoli retroscena dimissioniRetroscena Conte e lo sfogo a Bologna, Il Mattino: Idea dimissioni l’aveva sfiorato…L'11 novembre fu il momento più buio della stagione azzurra. Oggi Il Mattino rivela che in quelle ore drammatiche Antonio Conte aveva davvero accarezzato l'idea di lasciare. Poi il reset, la Supercopp ... tuttonapoli.net

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.