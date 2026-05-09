conte napoli retroscena dimissioni dopo il bologna

Dopo la sfida contro il Bologna, l’allenatore ha annunciato le proprie dimissioni, segnando un punto di svolta nella stagione del Napoli. Nei giorni successivi, sono emersi dettagli sui motivi interni che hanno portato alla decisione di lasciare la guida tecnica della squadra. La notizia ha fatto il giro dei media sportivi, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La squadra si prepara ora a un nuovo capitolo, in attesa di eventuali sviluppi.

La stagione del Napoli ha avuto un momento di rottura preciso. Era l’11 novembre. Gli azzurri arrivavano dal pesantissimo 6-2 incassato contro il PSV in Champions League. Poi arrivò anche la sconfitta contro il Bologna. Un altro colpo durissimo. In quel momento, la corsa scudetto sembrava già lontanissima e l’ambiente appariva vicino al crollo. Il post partita di Antonio Conte fu durissimo. Parole pesanti. Dirette. Quasi uno sfogo dopo settimane di tensione. Ma dietro quelle dichiarazioni, secondo quanto rivelato da Il Mattino, ci sarebbe stato qualcosa di più profondo. Il tecnico avrebbe davvero pensato di lasciare. Il quotidiano ricostruisce così quelle ore: “Con il Bologna stava per mollare.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Napoli, cosa succede dopo lo sfogo di Conte a Bologna

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