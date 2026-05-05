Juventus spunta un retroscena dopo il pareggio contro il Verona | cosa ha detto Spalletti alla squadra

Dopo il pareggio contro il Verona, si sono diffuse indiscrezioni su un messaggio rivolto dalla squadra tecnica alla formazione. In particolare, il tecnico ha comunicato che è necessario un miglioramento delle prestazioni per poter puntare alla qualificazione in Champions League. La discussione si è concentrata sulla necessità di un cambio di passo da parte della squadra, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle parole pronunciate.

di Francesco Spagnolo Juventus, il messaggio di Spalletti alla squadra è stato molto chiaro: serve assolutamente avere un cambio di passo se si vuole arrivare in Champions. Il momento della Juventus attraversa una fase di profonda riflessione tattica e psicologica. Già all’Allianz Stadium il linguaggio del corpo raccontava molto: un tecnico, Luciano Spalletti, che le ha tentate tutte, pure coi cambi, cercando di scuotere un ambiente apparso improvvisamente spento. Per tentare la rimonta, l’allenatore ha persino deciso di agire sconfessando il proprio vissuto, mettendo in campo tutta l’artiglieria offensiva, una mossa atipica per chi, come lui, predilige sempre il ragionamento.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, spunta un retroscena dopo il pareggio contro il Verona: cosa ha detto Spalletti alla squadra Notizie correlate Juventus, il discorso di Spalletti alla squadra dopo l’Inter. Cosa ha detto il tecnico nello spogliatoioMalen Roma, l’olandese ha già convinto tutti! La cifra per acquistarlo a titolo definitivo dall’Aston Villa Barcellona, baby colpo per l’estate! I... Inter Juventus, spunta un retroscena tra Spalletti e Marotta: il tecnico bianconero avrebbe detto questo…Barella tra i partenti, l’Inter lo considera cedibile? Arriva la notizia sul futuro del centrocampista Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Kvaratskhelia, il retroscena sull’addio al Napoli: Decisione presa in un mese, ma quella città resterà speciale; Guardiola alla Juve, il retroscena: Ci andrà tra due anni, ora resta al City; La mossa della Juve per il centrocampo del futuro: i Bianconeri rompono gli indugi per il gioiello dello Stoccarda; Costacurta e Maldini citano il peggior allenatore mai avuto al Milan: spunta il retroscena che precedette l'arrivo di Ancelotti. Retroscena Milan-Juventus, Locatelli accerchiato: Son tutti arbitri?. Poi le scintille tra il capitano della Juventus e RabiotNel corso della trasmissione Bordocam in onda su Dazn, sono stati rivelato alcuni retroscena dei primi minuti della sfida tra Milan e Juventus. Ad inizio match a Spalletti non è piaciuto ... tuttojuve.com Juventus, retroscena su VlahovicQuella contro l'Udinese potrebbe essere stata l'ultima partita della Juventus senza Dusan Vlahovic, almeno in questa stagione sportiva. Il centravanti serbo è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il ... calciomercato.com Fiorentina inesistente con la Roma. Sarà lo stesso con la Juve Il derby all'ultima giornata potrebbe essere molto caldo #Juventus #ucl #SerieA - facebook.com facebook Riccardo Trevisani sulla #Juventus dopo #JuveVerona: "Perché ti parlo di #Bremer e del suo errore: perché questa col Verona è una partita dove, di riffa, di raffa, di gomito, di ginocchio, di rimpallo, di autogol, la devi vincere! Devi vincere! Pure facendo 0,70 x.com