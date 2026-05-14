Napoli accoltella la moglie con forbici dopo lite | arrestato 66enne dai carabinieri al Rione Traiano

Un uomo di 66 anni è stato arrestato dai carabinieri nel Rione Traiano di Napoli dopo aver accoltellato la moglie di 65 anni con delle forbici durante una lite. La donna è stata soccorsa e trasportata all'ospedale San Paolo, dove ha ricevuto le cure necessarie. L’uomo è stato fermato sul posto e portato in caserma. La vicenda si è svolta nel corso della giornata.

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