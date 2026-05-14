Napoli accoltella la moglie con forbici dopo lite | arrestato 66enne dai carabinieri al Rione Traiano
Un uomo di 66 anni è stato arrestato dai carabinieri nel Rione Traiano di Napoli dopo aver accoltellato la moglie di 65 anni con delle forbici durante una lite. La donna è stata soccorsa e trasportata all'ospedale San Paolo, dove ha ricevuto le cure necessarie. L’uomo è stato fermato sul posto e portato in caserma. La vicenda si è svolta nel corso della giornata.
Donna di 65 anni ferita con le forbici dal marito, arrestato dai carabinieri dopo l'intervento all'ospedale San Paolo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Rione Traiano, accoltella la moglie con le forbici dopo mesi di minacce: arrestato 66enneViolenta aggressione al Rione Traiano di Napoli: un 66enne accoltella la moglie con un paio di forbici dopo mesi di minacce e violenze.
Terrore al Rione Traiano: accoltella la moglie con un paio di forbici, arrestato 66enneUn uomo di 66 anni è stato arrestato dai Carabinieri della stazione Rione Traiano insieme ai militari della sezione operativa della Compagnia di...
Napoli, accoltella la moglie con forbici dopo lite: arrestato 66enne dai carabinieri al Rione TraianoDonna di 65 anni ferita con le forbici dal marito, arrestato dai carabinieri dopo l'intervento all'ospedale San Paolo ... fanpage.it
Napoli, accoltella la moglie con le forbici: arrestato 66enne al Rione TraianoAncora violenza domestica a Napoli, dove i carabinieri della stazione Rione Traiano, insieme ai militari della sezione operativa della Compagnia di Napoli ... cronachedellacampania.it