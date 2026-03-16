Dramma in via San Giacomo Accoltella la moglie e dà l’allarme Marito arrestato | Tentato omicidio

Un uomo ha accoltellato la moglie durante un episodio di violenta lite in via San Giacomo, poi ha chiamato i soccorsi. La donna è stata ferita con una coltellata al termine dello scontro e trasportata in ospedale. Il marito è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La polizia è intervenuta sul posto e ha condotto gli accertamenti.

Sferra una coltellata alla moglie al culmine di una lite e subito dopo chiama i soccorsi. È stato un risveglio drammatico quello di ieri mattina in zona stazione. L’allarme è partito poco prima delle 8 da una palazzina di via San Giacomo, dove si era appena verificata l’aggressione. Finora non sono molti i dettagli trapelati da una vicenda sulla quale le indagini sono ancora in corso, ma sono noti gli esiti dell’episodio. La donna, una 71enne ferrarese, è stata trasportata all’ospedale di Cona, dove si trova tuttora ricoverata per la ferita riportata. A quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo, coetaneo, è stato invece arrestato dalla polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dramma in via San Giacomo. Accoltella la moglie e dà l’allarme. Marito arrestato: "Tentato omicidio" Articoli correlati Roma, accoltella e prende a pugni la compagna: arrestato per tentato omicidioUn uomo di 54 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito brutalmente la compagna, una donna romana di 50 anni,... Leggi anche: Roma, picchia e accoltella la compagna: arrestato 54enne per tentato omicidio Una raccolta di contenuti su San Giacomo Discussioni sull' argomento Dramma in via San Giacomo. Accoltella la moglie e dà l’allarme. Marito arrestato: Tentato omicidio; Ferrara, accoltellata in casa dal marito: ricoverata in ospedale; Ad Alpignano la fiaccolata per non dimenticare la tragedia del ventidue marzo 1945; Napoli, sequestrato il cantiere di un supermercato in costruzione al Vomero. Ferrara, accoltellata in casa dal marito: ricoverata in ospedaleDramma in via San Giacomo. La ferita al torace riportata dalla 70enne sarebbe superficiale e non tale da metterla in pericolo di vita ... ilrestodelcarlino.it Al collaudo la struttura in via San Cilino. A San Giacomo finiti i lavori Pnrr: ora si passa alla fase finale - facebook.com facebook