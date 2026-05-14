Napoli | 50 vittime in quattro mesi per violenza e camorra una situazione allarmante

Da napolipiu.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi quattro mesi, nella città sono state registrate circa cinquanta vittime legate a episodi di violenza e attività della camorra. I dati segnalano un aumento dei casi che coinvolgono sparatorie, aggressioni e intimidazioni. La presenza di gruppi criminali si manifesta in varie zone della città, con conseguenze che interessano sia le aree centrali sia quelle periferiche. La situazione ha generato preoccupazione tra le autorità e la popolazione locale.

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"> Napoli: Un’emergenza di violenza in contesto urbano. Napoli è attualmente protagonista di un dramma che abbraccia ogni angolo della città, dalle aree centrali alle periferie. Sette vittime, ventidue feriti da colpi di arma da fuoco e ventuno accoltellati: in soli centotrentuno giorni, dal primo gennaio all’undici maggio, si registrano cinquanta morti, con una media di un fatto di sangue ogni due giorni e mezzo. Questi dati non sono soltanto numeri, ma rappresentano la dura realtà di una metropoli dove la violenza diventa quotidianità. Le pistole esplodono per regolare conti e i coltelli affiorano per motivi futili, in un mix preoccupante tra criminalità e frustrazione sociale.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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