Da più di due mesi il Napoli non ha vinto una partita senza subire gol, un dato che desta preoccupazione in vista della prossima sfida contro il Cagliari. Il reparto difensivo si trova in difficoltà da diverso tempo e questa situazione si riflette nelle prestazioni recenti della squadra. La difesa azzurra fatica a mantenere la porta inviolata.

Da oltre due mesi il Napoli non conosce la gioia di una vittoria senza subire gol. Un dato che preoccupa e non poco, considerando che gli azzurri si presentano al match col Cagliari con questa spina nel fianco. L’ultima volta che i partenopei hanno chiuso una partita con il clean sheet risale al 17 gennaio, contro il Sassuolo al Maradona. Da allora, ben 11 gare e 18 reti incassate in tutte le competizioni. Un numero che urla, che scandisce il ritmo di un problema che cresce partita dopo partita, persino nelle tre vittorie consecutive ottenute contro Verona, Torino e Lecce. Quando è iniziato tutto: il caso Rrahmani. Il crollo della solidità difensiva coincide con l’assenza di Amir Rrahmani. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, il dato in difesa è allarmante: il reparto è in difficoltà da due mesi

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Tutto quello che riguarda Napoli il dato in difesa è allarmante...

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