A Napoli si sono radunati circa 30.000 fedeli in occasione di un evento con il Papa, attirando un grande afflusso di persone in città. La visita ha suscitato l'interesse di molti operatori del settore turistico, che ora valutano come mantenere vivo il flusso di visitatori. La città si prepara ad accogliere i pellegrini con servizi e strutture adeguate, puntando a consolidare questa presenza nel tempo.

? Domande chiave Come potrà Napoli trasformare questo evento in un flusso turistico costante?. Quali strategie deve adottare il settore ricettivo per accogliere i pellegrini?. Perché la visita del Papa è considerata un catalizzatore economico?. Come si integrerà la dimensione sacra con il patrimonio artistico cittadino?.? In Breve Percorso tra Duomo, Basilica di San Francesco di Paola e santuario di Pompei.. Enrico Ditto ipotizza Napoli meta globale per il turismo religioso internazionale.. L'evento celebra il primo anniversario dell'elezione al soglio pontificio di Leone XIV.. L'impatto economico riguarda botteghe, strutture ricettive e rete dei servizi locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, 30.000 fedeli per il Papa: Ditto: «Meta del turismo religioso»

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