Il Conservatorio Vecchi-Tonelli apre le porte alla formazione professionale con Innovazione Classica

Il Conservatorio Vecchi-Tonelli organizza un ciclo di incontri di formazione chiamato

Innovazione Classica è un progetto del Conservatorio Vecchi - Tonelli realizzato in collaborazione con L'Arte del Successo, scuola di formazione e avviamento alle professioni musicali fondata da Valentina Lo Surdo. Il percorso si articola in undici incontri distribuiti nell'arco di circa un anno, guidati da musicisti e professionisti esperti di comunicazione artistica, formatisi all'interno del team dell'Arte del Successo. l'identità e la progettualità del Conservatorio Vecchi - Tonelli attraverso nuovi linguaggi multimediali. Gli incontri sono gratuiti, aperti a tutti e rivolti a musicisti di qualunque genere ed età, interni ed esterni al Conservatorio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

