Musica e IA | l’asse tra Pisa e Pechino per il futuro della composizione
Una collaborazione tra un'università italiana e una cinese si concentra sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel campo musicale. L’accordo prevede lo studio di come le tecnologie provenienti dalla Cina influenzeranno i processi di composizione musicale e quali metodi di ricerca potranno svilupparsi in futuro. L’obiettivo è analizzare le possibili innovazioni che l’uso dell’IA potrebbe portare nel modo di creare e studiare musica.
? Punti chiave Come cambieranno i processi compositivi grazie alle tecnologie cinesi?. Quali nuovi metodi di studio nasceranno dall'accordo tra Pisa e Pechino?. Chi guiderà la ricerca sui dottorati dedicati all'intelligenza artificiale musicale?. Come potrà un algoritmo supportare l'artista senza sostituirne l'anima?.? In Breve Federico Rovini e Fabio De Sanctis De Benedictis guidano la ricerca sul tema.. Il Conservatorio di Livorno gestisce due dottorati focalizzati su musica e IA.. Tournée in Cina di Chiaramonti e Salvini per il centenario di Marco Polo.. Orchestra toscana dei Conservatori collabora con Dartmouth Symphony Orchestra nel dicembre 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu
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