Musica e IA | l’asse tra Pisa e Pechino per il futuro della composizione

Una collaborazione tra un'università italiana e una cinese si concentra sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel campo musicale. L’accordo prevede lo studio di come le tecnologie provenienti dalla Cina influenzeranno i processi di composizione musicale e quali metodi di ricerca potranno svilupparsi in futuro. L’obiettivo è analizzare le possibili innovazioni che l’uso dell’IA potrebbe portare nel modo di creare e studiare musica.

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