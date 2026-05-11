L’ex presidente degli Stati Uniti ha visitato Pechino in un momento di tensioni tra i due paesi, con questioni aperte come la crisi in Iran e l’approvvigionamento di risorse critiche. Durante l’incontro, si sono discussi i modi in cui le parti potrebbero negoziare senza l’uso dei dazi doganali, mentre la Cina ha indicato disponibilità a fare concessioni per assicurare il flusso di minerali strategici. La visita si inserisce in un quadro di negoziati complessi tra le due nazioni.

? Domande chiave Come potrà Trump negoziare senza la leva dei dazi doganali?. Quali concessioni farà la Cina per garantire il flusso di minerali?. Perché Pechino rifiuta di discutere il controllo degli armamenti nucleari?. Come influirà l'intelligenza artificiale sulla prevenzione di nuovi conflitti?.? In Breve Trump punta su acquisti cinesi di prodotti agricoli, energia e velivoli Boeing.. Sentenza Corte Suprema di febbraio limita l'autorità di Trump sui dazi unilaterali.. Attacchi USA e Israele contro Teheran avvenuti a fine febbraio sollecitano mediazione cinese.. Pechino rifiuta discussioni sul controllo degli armamenti nucleari in questa fase.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump a Pechino: tra crisi Iran e risorse critiche si gioca il futuro

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