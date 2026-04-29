IA e futuro | il rischio di perdere l’umanità tra le mura della scuola

L'istituto Federico II di Svevia di Melfi ha concluso il ciclo intitolato Le 4 Intelligenze, un percorso promosso dal Consiglio regionale della Basilicata che si focalizza sull’educazione alla cittadinanza digitale. L’iniziativa si inserisce nel dibattito sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel mondo scolastico e sulle possibili implicazioni per l’umanità. La discussione si concentra sui rischi e sulle opportunità legate all’uso delle nuove tecnologie in ambito educativo.

? Cosa sapere L'istituto Federico II di Svevia di Melfi conclude il ciclo Le 4 Intelligenze.. L'iniziativa del Consiglio regionale della Basilicata promuove l'educazione alla cittadinanza digitale.. L’istituto Federico II di Svevia di Melfi ha ospitato il quarto e conclusivo appuntamento del ciclo Le 4 Intelligenze, portando gli studenti a confrontarsi sul legame tra l’intelligenza sistemica e quella artificiale. L’iniziativa, promossa dalla Struttura di Coordinamento Informazione, Comunicazione ed Eventi dell’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Basilicata, si inserisce nel quadro dell’Anno europeo dell’educazione alla cittadinanza digitale con l’obiettivo di fornire ai giovani strumenti per affrontare le sfide del presente e di domani attraverso lo sviluppo di competenze umane fondamentali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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