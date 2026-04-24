? Cosa sapere L'Orchestra Sinfonica di Milano presenta Bugs Bunny at the Symphony il 2 e 3 maggio.. George Daugherty dirige le partiture classiche sincronizzate con i cartoni Warner Bros all'Auditorium.. L’Auditorium sui Navigli ospiterà il 2 e il 3 maggio alle ore 15.30 lo spettacolo Bugs Bunny at the Symphony, portando a Milano un progetto che fonde l’animazione della Warner Bros con la musica dal vivo. Il coniglio più celebre del mondo dell’animazione, che festeggia 86 anni di carriera, sarà il protagonista di una serie di concerti in cui le partiture orchestrali saranno perfettamente sincronizzate con i cortometraggi proiettati su grande schermo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bugs Bunny a Milano: la sinfonia tra cartoni e musica classica

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