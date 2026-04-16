Musica classica in pausa pranzo | al Pastis di Torino in zona Quadrilatero arriva la rassegna Adagio
A Torino, nel quartiere Quadrilatero, il locale Pastis ha avviato una nuova rassegna musicale chiamata
Portare la musica classica fuori dai teatri e dai conservatori per inserirla nei ritmi quotidiani della città. È questo l'obiettivo di "Adagio", la rassegna di concerti che animerà il Quadrilatero Romano di Torino ogni giovedì, da maggio a luglio 2026. L'iniziativa, curata dal sound artist John.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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