TONO Festival – INTERSCAPE Bergamo crocevia europeo delle arti contemporanee

Durante le due settimane, il TONO Festival – INTERSCAPE si è svolto a Bergamo, diventando un punto di incontro tra artisti, musicisti e docenti provenienti da vari paesi europei. La manifestazione ha messo in evidenza l’unione tra suono e immagine, con eventi dedicati alla sperimentazione artistica contemporanea. La città ha ospitato diverse performance e workshop che hanno coinvolto pubblico e partecipanti da tutta Europa.

Bergamo diventa un laboratorio europeo di incontro tra musica e arti visive, valorizzando formazione, ricerca e collaborazione internazionale Per due settimane Bergamo ha celebrato l’incontro tra suono e immagine, accogliendo giovani artisti, musicisti e docenti provenienti da diversi Paesi europei. Con TONO Festival – INTERSCAPE, giunto alla terza edizione, il Politecnico delle Arti ha condiviso con il pubblico l’esito di un anno di lavoro fondato sull’integrazione tra formazione musicale e ricerca artistica, offrendo alla città un progetto di respiro europeo. Elemento distintivo dell’esperienza è il Politecnico delle Arti di Bergamo, realtà che in Italia rappresenta un caso unico per l’unione stabile tra Conservatorio “Gaetano Donizetti” e Accademia di Belle Arti “Giacomo Carrara”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: «TONO Festival INTERSCAPE», a Bergamo la musica dialoga con le arti e l’Europa Tono Festival Interscape, “Premio alla carriera” a Mauro PaganiMusicista, polistrumentista, compositore e arrangiatore tra i più influenti della musica italiana, Pagani ha attraversato decenni di storia musicale... Una selezione di notizie su TONO Festival INTERSCAPE Bergamo... Al via Tono Festival 2026-Interscape: concerti, mostre e appuntamenti dal respiro internazionaleLa terza edizione della rassegna inizia martedì 3 febbraio: Uno dei più significativi appuntamenti italiani dedicati alla produzione artistica contemporanea Prenderà il via il prossimo 3 febbraio la ... bergamonews.it Interscape: Tono Festival di Bergamo si chiude con una mostra interdisciplinareEntra nel vivo la terza edizione di TONO Festival – INTERSCAPE, la rassegna del Politecnico delle Arti di Bergamo che, fino al 15 febbraio, si diffonderà in vari luoghi della città, con appuntamenti ... exibart.com