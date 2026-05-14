Molti automobilisti ascoltano musica o radio a un volume elevato mentre sono in viaggio, spesso senza considerare il fastidio che può arrecare agli altri. Tuttavia, questa abitudine può portare a sanzioni da parte delle forze dell’ordine, che intervengono quando il volume supera determinati limiti. Le autorità vigilano sul rispetto delle norme relative all’uso dell’autoradio in auto, e i controlli sono frequenti soprattutto durante i periodi di maggiore affluenza sulle strade. In questi casi, vengono applicate delle multe e, in alcuni casi, si può arrivare al sequestro del dispositivo.

Sono tanti gli automobilisti che amano ascoltare la radio in auto, anche a volume molto alto. Per contro, ci sono però molte persone che ne sono infastidite e lo ritengono un vero e proprio disturbo. Con la riforma Cartabia la questione è stata affrontata, e adesso è necessaria una querela affinché si prendano provvedimenti e si vada a processo. Prima della riforma, essere sorpresi con la musica a tutto volume era sufficiente per far scattare un procedimento penale da parte della polizia. Oggi non è più così, serve la querela. Attenzione, però, perché non si tratta di un "liberi tutti". È importante conoscere bene il regolamento per non incorrere in spiacevoli sanzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Musica alta in auto, occhio alle sanzioni: ecco quando si rischia un provvedimento

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