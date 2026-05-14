Museo delle monete durissimo attacco dei sindacati a Rapinese | Scarica su di noi i ritardi

Le tensioni tra sindacati e amministrazione comunale di Como si sono intensificate dopo le dichiarazioni del sindaco sul progetto del museo delle monete. In una nota congiunta, rappresentanti di diverse sigle sindacali hanno accusato l’amministrazione di scaricare su di loro i ritardi legati alla realizzazione della struttura. La replica è arrivata subito dopo le affermazioni del primo cittadino rilasciate a una radio locale.

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Nuovo scontro tra sindacati e amministrazione comunale di Como sul futuro museo delle monete. Dopo le dichiarazioni del sindaco Alessandro Rapinese a CiaoComo Radio, arriva una durissima replica firmata da Rsu, Fp Cgil, Cisl Fp, Uil FP, Cobas Pi e Cse Flfp.Nel comunicato le sigle sindacali.🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: “Un’altra estate senza giardini a lago”: durissimo attacco di Nova Como contro Rapinese Ponte delle Piane, centrodestra all’attacco: "Lavori fermi e ritardi"Il cantiere per la ricostruzione del Ponte delle Piane resta di fatto fermo e i lavori non sono ancora entrati nel vivo. Si parla di: Museo delle monete, durissimo attacco dei sindacati a Rapinese: Scarica su di noi i ritardi. A Natale si inaugura il museo delle mille monete romane a ComoPotrebbe aprire entro Natale il nuovo spazio espositivo che la città di Como dedicherà a una selezione delle mille monete romane rinvenute nel corso di uno scavo nel centro storico del capoluogo, nel ... ansa.it Museo Archeologico: Sveleremo un tesoro: seimila monete d’oro trovate al MandracchioIn vista della candidatura a Capitale italiana della cultura per il 2028 Ancona è pronta a svelare al mondo un autentico tesoro. E non per modo di dire. Si tratta proprio di un tesoro, con tanto di ... ilrestodelcarlino.it