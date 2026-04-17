Ponte delle Piane centrodestra all’attacco | Lavori fermi e ritardi

Il cantiere per la ricostruzione del Ponte delle Piane è attualmente bloccato e i lavori non sono stati ancora avviati in modo significativo. La situazione ha suscitato critiche da parte del centrodestra, che ha evidenziato i ritardi e l’assenza di avanzamenti concreti. La questione riguarda la mancanza di progressi nella realizzazione dell’opera, che resta ferma da diverso tempo.

Il cantiere per la ricostruzione del Ponte delle Piane resta di fatto fermo e i lavori non sono ancora entrati nel vivo. A denunciarlo sono i consiglieri regionali parmigiani del centrodestra Tommaso Fiazza (Lega), Priamo Bocchi (Fratelli d’Italia) e Pietro Vignali (Forza Italia), commentando la.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate “Raddoppio della linea: fermi i lavori in stazione a Ponte San Pietro, serve chiarezza sui ritardi”Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una pendolare della tratta Bergamo-Lecco sui disagi causati dal prolungarsi del cantiere del raddoppio... Lavori fermi in via Capanne, Ferrero (FdI) chiede risposte alla Regione: "Chiarire i ritardi"Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alberto Ferrero ha presentato un’interrogazione alla Giunta dell’Emilia?Romagna per richiedere... Contenuti utili per approfondire Le elezioni a Messina e il fattore p: dal Piano di riequilibrio al ponte sullo StrettoAd accendere la campagna elettorale delle amministrative il tema dei conti al Comune, senza dimenticare sullo sfondo la grande opera da Tempostretto.it ... msn.com Messina, il tema ponte e la campagna elettorale: evidenti frizioni nel centrodestraA far discutere la clamorosa assenza dei meloniani (e Libero che ignora la manifestazione di Messina a differenza degli altri giornali) e la dichiarazione prudente del candidato sindaco Scurria ... msn.com