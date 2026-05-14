Musei Civici quali visitare nel fine settimana

Nel fine settimana di sabato 16 e domenica 17 maggio 2026, i Musei Civici di Parma organizzano diversi eventi e attività per i visitatori. Sono previsti laboratori artistici, presentazioni dedicate alla Pinacoteca Stuard e uno spettacolo della Compagnia I burattini dei Ferrari. L’appuntamento offre l’opportunità di esplorare il patrimonio culturale locale attraverso iniziative rivolte a un pubblico di tutte le età. Le attività si svolgeranno presso i diversi spazi museali della città durante entrambi i giorni.

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Sabato 16 e domenica 17 maggio 2026nuovi appuntamenti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici, le presentazioni della Pinacoteca Stuard e lo spettacolo della Compagnia I burattini dei Ferrari. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Oltre 53 mila viste nel fine settimana di Pasqua per i Musei Civici di VeronaLe festività pasquali hanno confermato anche quest'anno Verona come una delle mete italiane più amate e frequentate. Musei Civici, gli appuntamenti del fine settimanaSabato 28 febbraio e domenica 1° marzo 2026 nuovi appuntamenti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici, le... Temi più discussi: Musei civici Casa degli Umiliati; Aperture musei - 2 giugno 2026; A Firenze la Domenica Metropolitana: visite gratuite nei Musei Civici Fiorentini; Musei civici verso il partenariato con i privati, scontro tra Comune e lavoratori -. Si è riunito oggi il Comitato scientifico di Fondazione Musei Civici di Venezia Alla presenza della Presidente di Fondazione MUVE, Mariacristina Gribaudi con Angelo Lorenzo Crespi, Marco Leona, Christine Macel e i membri del comitato di direzione, un nuov x.com Notte dei Musei: solo per una notte queste meraviglie si visitano con 1 euro (o gratis)Amate l’arte? Non potete perdere l’iniziativa Notte dei Musei 2025: tra il 17 e il 18 maggio si uniscono storia, cultura e bellezza in ogni forma coinvolgendo moltissime città italiane. La Notte ... siviaggia.it Musei gratis a Roma domenica 7 settembre: quali visitare e che mostre vedereIl 7 settembre 2025 è in programma la prima domenica del mese a ingresso gratuito nei musei civici e nelle aree archeologiche a Roma. Un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati dell'Arte, ... fanpage.it