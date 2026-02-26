Musei Civici gli appuntamenti del fine settimana

Nel weekend, i Musei Civici di Parma propongono una serie di iniziative per esplorare il loro patrimonio. Sabato e domenica si terranno laboratori artistici e presentazioni dedicate alla Pinacoteca Stuard. Le attività sono pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età e offrire un'occasione per conoscere meglio le collezioni e le esposizioni in corso.

Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo 2026 nuovi appuntamenti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici, le presentazioni della Pinacoteca Stuard. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dal Comune di Parma-Settore Cultura e Turismo. Pinacoteca Stuard Ore 11:00 - Presentazione del Museo Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale. I visitatori e le visitatrici poi potranno proseguire liberamente il percorso alla Pinacoteca. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

