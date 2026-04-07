Oltre 53 mila viste nel fine settimana di Pasqua per i Musei Civici di Verona

Durante le festività di Pasqua, i Musei Civici di Verona hanno registrato oltre 53 mila visite nel fine settimana, confermando la città come una delle destinazioni italiane più visitate durante le festività. La concentrazione di visitatori ha mostrato un incremento rispetto agli anni precedenti, con numeri che attestano l'interesse per le attrazioni culturali locali. La maggiore affluenza si è concentrata nei giorni di sabato e domenica, con una leggera diminuzione lunedì.

Le festività pasquali hanno confermato anche quest'anno Verona come una delle mete italiane più amate e frequentate. Da Palazzo Barbieri informano che sono state più di 53mila le persone che hanno visitato musei e monumenti scaligeri, tra residenti in zona, turisti italiani e stranieri. Come sempre, il maggior numero di biglietti venduti si è registrato all'anfiteatro Arena, che ha avuto una media superiore alle 5mila presenze giornaliere dal Venerdì Santo a Pasquetta. Al Museo di Castelvecchio infine sono stati invece staccati 1230 biglietti il 4 aprile, 1220 il giorno di Pasqua e 821 a Pasquetta. «È stata davvero una Pasqua che ha dimostrato il valore attrattivo, se ce n'era ancora bisogno, della nostra città d'arte – ha sottolineato l’assessora alla Cultura e Turismo Marta Ugolini –. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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