Muriel Oddenino, biologa marina e assegnista di ricerca presso l’Università di Genova, è una delle cinque persone italiane decedute durante un’immersione alle Maldive. La donna, di 31 anni, era nota per il suo impegno nel settore ambientale e per il suo carattere gentile. La tragedia si è verificata durante un’immersione in mare, ma i dettagli sulla dinamica dell’incidente non sono ancora stati resi noti. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e conoscenti.

Era una biologa marina, ecologa e assegnista di ricerca al Dipartimento di scienze della terra dell’Università di Genova Muriel Oddenino, 31 anni, una dei cinque italiani morti durante un’immersione subacquea alle Maldive. Aveva lavorato in Puglia come ricercatrice all'Università di Bari, fra il 2023 e il 2024. Le ricerche e la gentilezza Specializzata in ecologia marina, aveva conseguito la laurea triennale all’Università di Torino per poi concludere gli studi nell’ateneo del capoluogo ligure. Appassionata di immersioni era co-autrice di ricerche scientifiche focalizzate sulla conservazione degli ecosistemi marini. Appresa la notizia, sui suoi profili social, cominciano a comparire alcuni messaggi che la ricordano. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Muriel Oddenino, la 31enne morta alla Maldive durante un'immersione: la biologa marina «con la gentilezza nel cuore»

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