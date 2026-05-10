Assassino Garlasco la nuova agghiacciante scoperta su Andrea Sempio | cosa hanno trovato

A Garlasco, si torna a parlare del caso Chiara Poggi dopo la scoperta di un foglietto con parole sparse, tra cui la parola “assassino”. Il documento è stato trovato nell’ambito delle indagini e ha attirato l’attenzione degli inquirenti. Andrea Sempio, indagato per l’omicidio, rimane al centro delle verifiche sulla presenza di questo scritto. La notizia ha suscitato interesse tra chi segue da vicino il caso.

Un foglietto con parole sparse e una in particolare, “assassino”, è finito al centro della nuova attenzione sul caso Garlasco e su Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. L’appunto, scritto in stampatello e ritrovato in un sacco dell’immondizia, è stato contestato dai pm di Pavia durante l’interrogatorio del 6 maggio, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per l’accusa, quel foglio conterrebbe elementi da collegare al giorno del delitto. A fornire una spiegazione è però il legale dell’indagato, Liborio Cataliotti. “L’appunto che inizia con la scaletta ‘cucina, sala, tv’ e finisce con la parola...🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Caso Garlasco, Pm: Chiara Poggi uccisa da Andrea Sempio

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