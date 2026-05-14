Movimento Free Cervinara l' incontro territoriale nella frazione di Pantanari
La decisione intrapresa dal Movimento diventa sempre più chiara ed inequivocabile: meno palchi più piazze.Per fare proprie le loro esigenze, per farsi portavoce delle loro difficoltà, delle loro fragilità.Anche qui, come per il precedente incontro, c'è stata una prima diffidenza iniziale, frutto.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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