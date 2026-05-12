Il movimento Free Cervinara incontra gli abitanti del Parco degli Ulivi

Da avellinotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo incontro territoriale per Anna Marro e i candidati del movimento Free Cervinara che questa volta incontreranno gli abitanti del Parco degli Ulivi alle ore 17:30 di oggi pomeriggio.Un nuovo modo di confrontarsi con la cittadinanza per raccogliere le istanze e le problematiche del.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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