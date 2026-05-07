Free Cervinara a Parco San Vito il primo incontro territoriale

Ieri pomeriggio, il Movimento Free ha organizzato il suo primo incontro a livello territoriale presso il Parco San Vito. L’evento ha coinvolto membri e rappresentanti del movimento, che si sono riuniti per discutere questioni locali e condividere informazioni. La riunione si è svolta in un ambiente all’aperto, con la presenza di diverse persone interessate alle attività e alle iniziative del gruppo.

Ieri pomeriggio il Movimento Free ha deciso di avere il primo incontro territoriale a Parco San Vito. L’intento principale era quello di vivere e toccare con mano le criticità ma soprattutto incontrare le persone del posto. Una scelta che cambia il metodo delle solite campagne elettorali.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Grande partecipazione per la presentazione della lista "Free Cervinara"La presentazione della lista elettorale Free Cervinara ha registrato una partecipazione straordinaria, trasformandosi in un evento capace di... Restart Campi Flegrei, a Pozzuoli il primo incontro sulla cultura come leva di sviluppo territorialeSabato 18 aprile all’Hotel Villa Avellino confronto tra istituzioni, operatori culturali e associazioni sul ruolo strategico della cultura nei Campi... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Amministrative Cervinara. Chi ha già governato chiarisca ai cittadini: la politica non si fa con gli attacchi personali; Cervinara rinasce con la partecipazione. Entusiasmo e sostegno per la lista 2.; Free Cervinara. Una campagna elettorale tra la gente: oggi a Parco San Vito.; Il Movimento Free Cervinara apre la campagna elettorale lunedì 4 maggio. Free Cervinara: Anna Marro incontra i cittadini a Parco San Vito Leggi qui: https://www.informazionesei.it/free-cervinara-anna-marro-incontra-i-cittadini-a-parco-san-vito/ - facebook.com facebook