Il Gravel è lo sport dove brilla il neozelandese È una sintesi tra bici da corsa e mountain bike dove le strade di città si alternano alla ghiaia Fouché adattarsi mantenendo il talento

Il Gravel è uno sport che combina elementi di bici da corsa e mountain bike, con percorsi che alternano strade urbane e tratti di ghiaia. Il neozelandese James Fouché si distingue in questo settore, adattandosi alle diverse sfide mantenendo intatto il talento. Nel 2026, il suo percorso professionale mostra come un ciclista possa integrare le esigenze del professionismo su strada con le richieste dell’ultra-distanza.

di Antonio Petrucci Nel panorama ciclistico del 2026, la traiettoria professionale di James Fouché delinea un modello di atleta capace di integrare la disciplina del professionismo stradale con le richieste biofisiche dell’ ultra-distanza. Il 28enne corridore neozelandese, che oggi è una figura centrale del team Whoosh - Nz Cycling Project, ha strutturato la propria attività stagionale su un doppio binario che vede l’asfalto delle gare Uci dell’Oceania alternarsi ai percorsi sterrati della Traka di Girona e della Unbound Gravel. La sua recente partecipazione ai campionati nazionali di Te Awamutu dello scorso mese, ha confermato una condizione fisica solida, necessaria per affrontare un calendario internazionale che non concede pause tra le diverse superfici e i diversi fusi orari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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