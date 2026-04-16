Sport immersi nella natura inaugurata la ' Quarto Trail Area' con il raduno di bici mountain bike e muscolari

Domenica scorsa a Quarto di Sarsina si è tenuto un raduno dedicato alle biciclette mountain bike e muscolari, con una partecipazione numerosa. La giornata ha visto appassionati riunirsi per praticare sport immersi nella natura, valorizzando il territorio. In questa occasione è stata inaugurata anche la nuova area chiamata 'Quarto Trail Area', pensata per le attività outdoor. L’evento ha coinvolto diversi partecipanti provenienti da varie zone.