Sport immersi nella natura inaugurata la ' Quarto Trail Area' con il raduno di bici mountain bike e muscolari
Domenica scorsa a Quarto di Sarsina si è tenuto un raduno dedicato alle biciclette mountain bike e muscolari, con una partecipazione numerosa. La giornata ha visto appassionati riunirsi per praticare sport immersi nella natura, valorizzando il territorio. In questa occasione è stata inaugurata anche la nuova area chiamata 'Quarto Trail Area', pensata per le attività outdoor. L’evento ha coinvolto diversi partecipanti provenienti da varie zone.
Si è svolta domenica scorsa a Quarto di Sarsina una partecipata giornata all’insegna dello sport e della natura, in occasione del raduno dedicato alle biciclette Mtb e muscolari. “L’evento - sottolinea una nota - ha rappresentato anche il momento ufficiale di inaugurazione della nuova Quarto.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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