Jorge Martin favorito per il titolo MotoGP dopo l’infortunio di Marc Marquez
Dopo l'infortunio di Marc Marquez, il pilota spagnolo si trova in prima posizione nella classifica generale del campionato MotoGP. Con diverse gare ancora da disputare, Martin ha accumulato punti che lo pongono in vantaggio rispetto agli altri concorrenti. La sua posizione di leader è stata consolidata anche grazie alle sue prestazioni nelle ultime tappe del campionato, che gli hanno permesso di distanziare gli avversari.
"> Jorge Martin: Il Nuovo Dominatore della Stagione. La sesta gara della stagione ha già delineato un chiaro candidato alla vittoria finale: Jorge Martin. Con una performance decisiva al Gran Premio di Francia, Martin ha dimostrato di essere finalmente tornato in formissima, capitalizzando su un weekend che sembrava già essere nelle sue mani. Partendo dal settimo posto, Martin ha fatto un’ottima rimonta durante la gara, culminando in un sorpasso audace sul suo compagno di squadra Marco Bezzecchi. Questa vittoria segna il suo primo successo dal Gran Premio di Indonesia del 2024, aggiungendo un altro straordinario appuntamento alla sua già forte stagione.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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