Jorge Martin favorito per il titolo MotoGP dopo l’infortunio di Marc Marquez

Dopo l'infortunio di Marc Marquez, il pilota spagnolo si trova in prima posizione nella classifica generale del campionato MotoGP. Con diverse gare ancora da disputare, Martin ha accumulato punti che lo pongono in vantaggio rispetto agli altri concorrenti. La sua posizione di leader è stata consolidata anche grazie alle sue prestazioni nelle ultime tappe del campionato, che gli hanno permesso di distanziare gli avversari.

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