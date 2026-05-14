MotoGP GP Catalogna 2026 Si riparte nel segno dei Cavalieri Neri Bezzecchi e Martin in contesa per l’Iride

Nel Gran Premio di Catalogna del 2026, i piloti Bezzecchi e Martin sono tornati in pista, entrambi in lotta per l’Iride, il prestigioso trofeo della MotoGP. La gara si è aperta con un ritmo intenso, e i due concorrenti si sono scambiati posizioni più volte. La lotta tra i due si è protratta fino alle ultime curve, mantenendo alta la tensione tra i partecipanti e gli spettatori presenti.

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