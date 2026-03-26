Il Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP si svolgerà domenica 29 marzo, offrendo una gara che potrebbe vedere coinvolti tre piloti in lotta per il titolo. La classifica mondiale al momento presenta una situazione inedita, con più di un concorrente che si contendono la vetta. La competizione si preannuncia aperta e ricca di tensione, con la possibilità di un esito incerto fino all’ultima curva.

Il Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP si disputerà nella serata europea di domenica 29 marzo. Vi si arriva con una situazione inedita nella classifica generale del Mondiale. Marco Bezzecchi si trova al comando con 56 punti, seguito dal compagno di squadra Jorge Martin a 45. Pertanto, dopo le prime due gare, i centauri Aprilia occupano le prime due posizioni della graduatoria iridata! Non è una dinamica figlia del caso, bensì della competitività mostrata dalla RS-GP tra la Thailandia e il Brasile. Difatti, l’alfiere del team satellite Ai Ogura ha chiuso sempre fra i primi cinque tra Sprint e gare vere. Insomma, la Casa di Noale s’è fatta potenza egemone della classe regina, seppur in questo primo scorcio di 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, GP USA 2026. Si intravede un triello per il titolo tra Bezzecchi, Marquez e Martin?

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