Alle 21.00 italiane si svolgono le pre-qualifiche del GP degli Stati Uniti di MotoGP 2026, che determineranno i piloti qualificati per le sessioni di Q1 e Q2. Attualmente, la classifica vede Acosta in testa, mentre Martin si distingue per le ottime performance. Bezzecchi non si concentra sui tempi, concentrandosi su altri aspetti. Seguono aggiornamenti sulla diretta live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.42 Appuntamento alle 21.00 italiane per le pre-qualifiche che andranno a definire poi i qualificati in Q1 e in Q2. 17.41 Bezzecchi e Bagnaia si sono concentrati molto sulla messa a punto, ottenendo una grande costanza di rendimento del romagnolo e del piemontese. Bezzecchi è nono a 0?710 e Bagnaia è undicesimo a 0?796. 17.39 Pedro Acosta davanti a tutti in 2’01?715 a precedere di 0?103 Fabio Di Giannantonio, di 0?221 Jorge Martin e di 0?378 Marc Marquez, caduto nel corso del turno. Acosta, Di Giannantonio e Marquez che hanno ottenuto il miglior tempo con le medie nuove, mentre super Martin che con mescole usate ha impressionato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Acosta davanti, Martin impressiona, Bezzecchi non cerca il tempo. Si riparte alle 21.00

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