Motocross femminile la 16enne Valzania domina a Montopoli

Nel fine settimana, il circuito comunale “Ponte Sfondato MX Circuit” di Montopoli di Sabina ha ospitato il primo dei quattro round del Campionato Nazionale Femminile Under 17, in concomitanza con la seconda selettiva sud del Campionato Italiano Junior. La gara ha visto una giovane concorrente di 16 anni dominare le prove, mantenendo un vantaggio consistente sugli altri partecipanti. La competizione si è svolta su un percorso che ha attirato numerosi spettatori e appassionati di motocross.

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Nel weekend il circuito comunale “Ponte Sfondato MX Circuit” di Montopoli di Sabina (Rieti), ha ospitato il primo dei quattro round del Campionato Nazionale Femminile Under 17, disputato in concomitanza con la seconda selettiva sud del Campionato Italiano Junior. Il tracciato laziale, inserito nel calendario ufficiale FMI 2026, rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione dedicata ai giovani talenti. Grande protagonista è stata la ravennate Aurora Valzania, classe 2012, autrice di una prestazione impeccabile. Dopo aver conquistato la pole position in qualifica, la giovane pilota ha dominato entrambe le manche di gara, chiudendo al primo posto davanti alla marchigiana Greta Polita e alla toscana Giovanna Corrado.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Motocross femminile, la 16enne Valzania domina a Montopoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: LIVE Motocross, GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen domina gara-1, secondo Herlings LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen domina gara-2, Vialle vince il GPCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Questa la classifica di gara-2: 1 5 Coenen, Lucas BEL KTM 34:32. Argomenti più discussi: Prestige MX1-MX2 e Femminile. Maggiora ha incoronato Pancar, Lata e Fontanesi; ITALIANO MOTOCROSS PRESTIGE 2026 - Maggiora incorona Pancar e Lata; La Forza di una donna, le anticipazioni dal 10 al 16 maggio.