Moto2 la classe mediana al Montmelò cerca maggiore chiarezza in mezzo a tanto equilibrio

La Moto2 al Gran Premio del Montmelò si trova al centro di un campionato molto equilibrato, con una competizione aperta e tante incertezze. La classe mediana mostra un livello di competitività elevato, senza un chiaro favorito in assoluto. Le giornate di prove libere e qualifiche hanno evidenziato una situazione di grande parità tra i piloti, con tempi molto ravvicinati che rendono difficile individuare una direzione definitiva per le gare in programma.

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Mai come in questa stagione la Moto2 si sta rivelando un campionato quanto mai equilibrato, incerto ed in cerca di una direzione ben precisa. Spesso la classe mediana vede la fuga incontrastata di un pilota che mette in chiaro le cose sin dalle prime gare. In questo 2026, invece, l’equilibrio regna sovrano, come si è visto anche a Le Mans e come, molto probabilmente, vedremo anche nel Gran Premio di Catalogna del weekend in arrivo. Il sesto appuntamento dell’annata che si disputerà sul tracciato del Montmelò, ci darà una mano a dipanare la “matassa” della Moto2? La classifica generale, vuoi anche per il punteggio dimezzato dell’esordio di Buriram, vede numerosi protagonisti in lizza per la corsa al titolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2, la classe mediana al Montmelò cerca maggiore chiarezza in mezzo a tanto equilibrio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Moto2, dal Brasile al Texas. La classe mediana rischia di trasformarsi in un campionato spagnolo…Moto2 / LaPresseProsegue senza soluzioni di continuità la stagione del Motomondiale. Bimbo di un anno e mezzo cade dalla finestra a Bologna: è in coma al MaggioreLa caduta nel rione Pilastro: bimbo in condizioni gravissime Dramma nel pomeriggio di giovedì 9 aprile nel rione Pilastro, a Bologna, dove un bambino... Argomenti più discussi: Moto2, Izan Guevara pole-record a Le Mans. Un italiano in top10; Moto2 la classe più equilibrata va a caccia di certezze nella tappa di Le Mans. Moto2, la classe mediana al Montmelò cerca maggiore chiarezza in mezzo a tanto equilibrioMai come in questa stagione la Moto2 si sta rivelando un campionato quanto mai equilibrato, incerto ed in cerca di una direzione ben precisa. Spesso la ... oasport.it Moto2, Izan Guevara pole-record a Le Mans. Un italiano in top10Uno straordinario Izan Guevara ha conquistato la pole position del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sul tracciato ... oasport.it