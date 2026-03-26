Moto2 dal Brasile al Texas La classe mediana rischia di trasformarsi in un campionato spagnolo…

La stagione del Motomondiale in Moto2 continua con gare in diversi paesi, tra cui Brasile e Texas. La classifica vede alcuni piloti italiani e spagnoli in prima posizione, mentre altri si contendono le posizioni di metà classifica. La competizione si svolge su circuiti diversi, con prove ufficiali e qualifiche che determinano le griglie di partenza. La situazione attuale indica una certa stabilità nelle prime posizioni della graduatoria.

Moto2 LaPresseProsegue senza soluzioni di continuità la stagione del Motomondiale. Dopo la tribolata tappa brasiliana di Goiania, infatti, si rimane nel Continente americano, dato che siamo già pronti per vivere l’attesissimo fine settimana del Gran Premio delle Americhe che, come tradizione, si disputerà sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas di Austin, in Texas. Il terzo appuntamento del Mondiale di Moto2 ci dovrà chiarire due spunti di interesse quanto mai fondamentali. In primo luogo capire se, quanto visto nelle prime due uscite, sarà confermato o meno. In secondo luogo, rendersi conto se la classe mediana si trasformerà in un campionato spagnolo oppure potremo assistere ad altri inserimenti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2, dal Brasile al Texas. La classe mediana rischia di trasformarsi in un campionato spagnolo… Articoli correlati Moto2, Daniel Holgado vince a Goiania in un festival spagnolo. Arbolino e Vietti nella top10Un solidissimo Daniel Holgado ha vinto il Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. LIVE Moto2, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Holgado si prende la testa della corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO3 DALLE 16. Approfondimenti e contenuti su Moto2 dal Brasile al Texas La classe... Temi più discussi: MotoGP in Brasile: l'analisi del circuito di Goiania; GP Brasile: voragine in pista, a rischio la Sprint della MotoGP; MotoGP, Brasile: orari Tv, griglia di partenza e scheda del circuito di Goiania; Dove vedere la MotoGp nel Gp di Brasile in tv e streaming. Moto2 | Gp Brasile: Holgado piega Munoz e va in testa al MondialeMoto2 GP Brasile Gara - Il pole-man Daniel Holgado ha vinto il Gran Premio del Brasile classe Moto2, secondo appuntamento del Motomondiale 2026 corso all'Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Se ... motograndprix.motorionline.com Moto2, GP Brasile: vittoria di Holgado, nuovo leader del Mondiale. 7° Arbolino. HIGHLIGHTSIl duello annunciato, il derby di fuoco in casa Aspar, è svanito alla partenza, colpa di Alonso che ha sbagliato al via perdendo nove posizioni. Il suo compagno di squadra ha invece contenuto l’ottimo ... sport.sky.it MOTO2 - @galfermoto sarà lo sponsor principale del team QJMOTOR – @msiracingteam_motogp in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti che si disputerà questo fine settimana ad Austin in Texas #SempreAvanti #AlwaysForward #QjMotorItaly #QJM - facebook.com facebook [Moto2 - Race] #BrazilianGP #Moto2 Ma che gara ha fatto Daniel Holgado! Praticamente ha annichilito tutti, nel penultimo giro soltanto un immenso Daniel Munoz è riuscito a mettergli le ruote davanti. Holgado non ha battuto ciglio e gli ha rifilato un seco x.com