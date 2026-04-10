Nel pomeriggio di giovedì 9 aprile, nel rione Pilastro a Bologna, un bambino di circa un anno e mezzo è caduto dalla finestra di un appartamento al secondo piano. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso, si trova in condizioni gravissime e in coma. La vicenda ha generato grande preoccupazione tra i residenti della zona, mentre le forze dell’ordine stanno svolgendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

La caduta nel rione Pilastro: bimbo in condizioni gravissime. Dramma nel pomeriggio di giovedì 9 aprile nel rione Pilastro, a Bologna, dove un bambino di poco più di un anno e mezzo è precipitato dalla finestra di un appartamento al secondo piano. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore, dove si trova ricoverato in coma farmacologico e in condizioni gravissime. L’ incidente è avvenuto intorno alle 17:00 in via Ada Negri. La dinamica: un attimo durante il gioco. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, il bambino si trovava in casa insieme alla famiglia. Stava giocando con la sorella maggiore, di 11 anni, quando si sarebbe arrampicato su un letto posizionato accanto a una finestra aperta, precipitando nel vuoto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Bimbo di un anno e mezzo cade dalla finestra a Bologna: è in coma al Maggiore

Bimbo di un anno e mezzo cade da una finestra al Pilastro: è gravissimoTragedia al Pilastro, dove un bambino di poco più di un anno e mezzo è precipitato da una finestra del secondo piano di un palazzo in via Ada Negri.

Bologna, bimbo di un anno e mezzo precipita dal secondo piano: è in coma farmacologicoTragedia questo pomeriggio a Bologna, dove un bambino di appena un anno e mezzo è precipitato da una finestra, riportando gravissime ferite.

LA FORZA DI NON MOLLARE MAI! ACHILLE POLONARA passa dal BSMT!

Temi più discussi: Dentro la Notizia: Si finge padre di un bimbo di 8 anni e cerca di rapirlo: arrestato Video; Si finge il padre di un bimbo di 8 anni e cerca di rapirlo, arrestato; Ore 14 2025/26 - Bergamo, si finge padre di un bimbo di 8 anni e tenta di rapirlo - 31/03/2026 - Video; Si finge il padre di un bimbo di 8 anni e cerca di rapirlo: arrestato 30enne.

Bimbo di un anno e mezzo cade dal secondo piano a Bologna, è gravissimoBOLOGNA – È precipitato da una finestra al secondo piano di un palazzo di via Ada Negri, nel rione Pilastro di Bologna, e ora è ricoverato in prognosi riservata in Rianimazione all’Ospedale Maggiore, ... dire.it

Bimbo di un anno e mezzo cade dal secondo piano. E' graveUn bambino di circa un anno e mezzo è precipitato nel pomeriggio da una finestra al secondo piano di un palazzo di via Ada Negri, a Bologna, zona Pilastro. E' successo intorno alle 17. Per cause ancor ... rainews.it

Buongiorno a tutti! Vi chiedo un consiglio di viaggio Siamo sempre stati due viaggiatori “zaino in spalla”, un po’ randagi e sempre in movimento. Da poco però è arrivato un meraviglioso bimbo, e con lui abbiamo già fatto il primo test: Islanda a 6 mesi… s - facebook.com facebook

Bologna, bimbo di 18 mesi precipita dalla finestra al secondo piano: è gravissimo x.com