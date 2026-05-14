Mother Mary trae ispirazione da artisti come Lorde, Madonna e Ariana Grande. La protagonista della storia coinvolge elementi di fantasmi e atmosfere sovrannaturali. La carriera di David Lowery si distingue per la sua originalità, risultando tra le più interessanti nel panorama cinematografico. La pellicola ha attirato l’attenzione per le sue tematiche e l’approccio narrativo, contribuendo a far emergere il regista come uno dei più rilevanti nel settore.

Mother Mary è una storia di fantasmi? Pochissime carriere dietro una cinepresa risultano interessanti quanto quella di David Lowery. In effetti, il quarantacinquenne riscuote successo sia in casa A24 sia in Disney, grazie alla capacità di muoversi fra drammi surreali tipo Sir Gawain e il Cavaliere Verde, ultimo adattamento in ordine di tempo di un antichissimo poema dai toni onirici e rarefatti, e i filmoni coloratissimi per bambini come il Peter Pan&Wendy. Per quanto riguarda le sue opere più indie, sono spesso molto complesse, con un'emotività tutta giocata sul “vedere per credere”. E poi Storia di un fantasma, un film del 2017 nel quale... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Mother Mary si ispira anche a Lorde, Madonna e Ariana Grande

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