Il 14 maggio 2026 esce nelle sale Mother Mary con Anne Hathaway, un film dove (anche) i costumi saranno protagonisti. Nel thriller psicologico diretto da David Lowery, infatti, gli abiti si trasformano in estensione dei personaggi. La storia ruota attorno alla relazione complessa tra la pop star Mother Mary (Anne Hathaway) e la stilista Sam Anselm, interpretata da Michaela Coel. Dopo molti anni fuori dai riflettori, la pop star commissiona alla costumista gli abiti per il tuo ritorno ritorno sul palco. Il legame tra le due, sospeso tra dipendenza creativa e tensione emotiva, trova nel costume un linguaggio potente: non si tratta solo di vestire un corpo, ma di ridefinire un’identità fratturata e misteriosa.🔗 Leggi su Amica.it

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